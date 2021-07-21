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هواوي تعود للمنافسة بهاتف مميز وبسعر مقبول

العالم الرقمي و Social media

هواوي تعود للمنافسة بهاتف مميز وبسعر مقبول
youtube/ MTTModev Shorts
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كشفت شركة هواوي عن مواصفات هاتف ستطلقه قريبا يتوقع له يعيدها للمنافسة بقوة في عالم الأجهزة الذكية المحمولة.

وسيحصل هاتف Maimang 10 SE على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (163,93/ 75,79 / 8,95) ملم، وزنه 198 غ.

أما الشاشة في الجهاز فستكون IPS بمقاس 6.51 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (1600720) بيكسل، ومعدل ترددها 60 هيرتزا.

وسيعمل الجهاز بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 480 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrеno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 126 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات micrоSD.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة بتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وزود الجهاز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يكون نحو 250 دولارا.

المصدر: ixbit

 

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