Xiaomi تتفوق على آبل وتحصل على المرتبة الثانية في سوق الهواتف

أصدرت شركة Canalys المتخصصة بإحصائيات أسواق الإلكترونيات تقريرا أشارت فيه إلى أن Xiaomi تمكنت لأول مرة من احتلال المرتبة الثانية في سوق الهواتف العالمية، متقدمة بذلك على شركة آبل.

وتبعا للتقرير الذي أصدرته الشركة فإن "نتائج الربع الثاني من العام الجاري أظهرت أن حصة Xiaomi في سوق الهواتف الذكية ارتفعت إلى 17%، وازدادت طلباتها بمعدل 83%، بينما بلغت حصة آبل 14% مع ازدياد للطلبات بلغ 1% فقط".

واحتل المرتبة الأولى في القائمة التي وردت في التقرير شركة سامسونغ، والتي سيطرت تبعا للإحصائيات على 19% من سوق الهواتف في الفترة المذكورة، مع ارتفاع بالمبيعات وصل إلى 15%، كما شملت القائمة شركتي Vivo وOppo اللتين وصلت حصة كل منهما إلى 10% في سوق الهواتف.

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وأشار الخبير، بين ستينسون، التابع لـ Canalys إلى أن هواتف Xiaomi حققت مبيعات ملحوظة كونها أرخص من هواتف سامسونغ بشكل وسطي بنسبة 40%، وكذلك أرخص من هواتف آبل وسطيا بنسبة 75% تقريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن Xiaomi التي تأسست عام 2010 تعتبر اليوم من أكبر الشركات العالمية لإنتاج الإلكترونيات، وفي ديسمبر العام الماضي تجاوزت القيمة السوقية لهذ الشركة الـ 100 مليار دولار لأول مرة.

المصدر: تاس