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هواوي تعود للمنافسة في عالم الحواسب بجهاز مميز

العالم الرقمي و Social media

هواوي تعود للمنافسة في عالم الحواسب بجهاز مميز
youtube/stupidmadworld
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بدأت هواوي مؤخرا بطرح حاسب MateBook D 15 بنسخته الأحدث، والمتوقع له أن يلاقي رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.

وحصل الحاسب على هيكل أنيق ومتين مصنوع من الألومينيوم، أبعاده (357.8 /229.9/16.9) ملم، ووزنه 1.56 كلغ فقط.

وجهزته هواوي بشاشة IPS بمقاس 15.6 بوصة، أبعادها "16:9"، ودقة عرضها (1920/1080) بيكسل، مجهزة بميزات فلترة خاصة لحماية العين من الأشعة الزرقاء الضارة.

كما حصل هذا الحاسب على معالج intel core i5 10th gen 10210u ثماني  النوى، وذواكر وصول عشوائي 8-16 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي 512 غيغابايت.

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وزود أيضا ببطارية باستطاعة 42 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، ومنفذ USB 3.2 Gen1 ومنفذي USB-A 2.0، ومنفذ USB-A 2.0، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع أحدث شبكات الواي فاي والبلوتوث، إضافة إلى مكبري صوت ومايكروفونين لإجراء مكالمات الصوت والفيديو عبر الإنترنت.

المصدر: 3dnews

 

 

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