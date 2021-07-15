 
مباشر

تطبيق Meet يحد من مدة المكالمات الجماعية المجانية

العالم الرقمي و Social media

تطبيق Meet يحد من مدة المكالمات الجماعية المجانية
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qu18

أعلننت شركة غوغل أن مستخدمي تطبيق Meet عبر الحسابات المجانية لن يتمكنوا بعد اليوم من الاستفادة من ميزة المكالمات الجماعية الطويلة.

وتبعا للشركة فإن أصحاب حسابات Gmail  المجانية باتوا قادرين على إجراء مكالمات فيديو جماعية مجانية مدتها 60 دقيقة فقط بدلا من 24 ساعة.

وفي الدقيقة 55 من مكالمة الفيديو الجماعية سيتلقى الموجودون فيها إشعارا بان المكالمة على وشك الإنتهاء، فإما أن ييقوم منشئ المكالمة بترقية حساب غوغل الخاص به أو تتوقف المكالمة عند الدقيقة 60.

وكانت غوغل قد أعلنت عام 2020 أن أصحاب حسابات Gmail  المجانية يمكنهم الاستفادة من تطبيق Meet لإجراء مكالمات فيديو جماعية تضم 3 أشخاص أو أكثر، وتستمر مدة هذه المكالمة 24 ساعة، وأعلنت في وقت لاحق أن هذه الميزة ستتوفر حتى سبتمبر من العام نفسه، ثم عادت لتمدد هذه الفترة إلى يوليو العام الجاري.

إقرأ المزيد
سوني تطلق مكبر صوت زجاجيا ذكيا فريدا من نوعه!
سوني تطلق مكبر صوت زجاجيا ذكيا فريدا من نوعه!

ولإجراء المكالمات الجماعية المطولة عبر Meet بات على أصحاب حسابات Gmail  ترقية حساباتهم ودفع اشتراكات شهرية تبدأ من 7.99 دولار.

المصدر: ixbit

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا