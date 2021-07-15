تطبيق Meet يحد من مدة المكالمات الجماعية المجانية

أعلننت شركة غوغل أن مستخدمي تطبيق Meet عبر الحسابات المجانية لن يتمكنوا بعد اليوم من الاستفادة من ميزة المكالمات الجماعية الطويلة.

وتبعا للشركة فإن أصحاب حسابات Gmail المجانية باتوا قادرين على إجراء مكالمات فيديو جماعية مجانية مدتها 60 دقيقة فقط بدلا من 24 ساعة.

وفي الدقيقة 55 من مكالمة الفيديو الجماعية سيتلقى الموجودون فيها إشعارا بان المكالمة على وشك الإنتهاء، فإما أن ييقوم منشئ المكالمة بترقية حساب غوغل الخاص به أو تتوقف المكالمة عند الدقيقة 60.

#GoogleMeet has limited group video calls for free #Gmail accounts to 60 minutes, according to its support page.



"At 55 minutes, everyone gets a notification that the call is about to end," #Google wrote. pic.twitter.com/lltcPEGu5U — Quite Hacker: CyberSecurity News & Technology News (@QuiteHacker) July 15, 2021

وكانت غوغل قد أعلنت عام 2020 أن أصحاب حسابات Gmail المجانية يمكنهم الاستفادة من تطبيق Meet لإجراء مكالمات فيديو جماعية تضم 3 أشخاص أو أكثر، وتستمر مدة هذه المكالمة 24 ساعة، وأعلنت في وقت لاحق أن هذه الميزة ستتوفر حتى سبتمبر من العام نفسه، ثم عادت لتمدد هذه الفترة إلى يوليو العام الجاري.

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ولإجراء المكالمات الجماعية المطولة عبر Meet بات على أصحاب حسابات Gmail ترقية حساباتهم ودفع اشتراكات شهرية تبدأ من 7.99 دولار.

المصدر: ixbit