ميزة جديدة تحمي سرّية بياناتك عبر أجهزة آبل

أعلنت آبل مؤخرا عن أنظمتها الجديدة المخصصة لهواتفها وحواسبها المحمولة، وكشفت مع هذه الأنظمة عن خدمة مميزة لحماية سرية بيانات مستخدمي الإنترنت.

وتبعا لآبل فإن خدمة Private Relay الجديدة التي تطرح مع أنظمة iOS الحديثة ستوفر حماية لسرية بيانات المستخدمين أثناء استعمال متصفحات "سفاري" الشهيرة.

وتقوم الخدمة الجديدة بتشفير بيانات التصفح للمستخدمين أثناء استعمال "سفاري" كما تقوم بإخفاء عناوين IP الخاصة بأجهزتهم، وتختلف الخدمة عن خدمات VPN العادية بأنها تعتمد على معايير أمان، إذ تشفر بيانات التصفح عبر أحد الخوادم ثم ترسلها عبر خادم آخر ليتمكن المستخدم من الدخول إلى الصفحات والمواقع، وبالتالي تكون البيانات قد حصلت على حماية مضاعفة، ولم تخزن في الخوادم الأساسية.

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وتبعا لآبل فإن الخادم الأول الذي تمر عبره البيانات يشفر تلك المعلومات بحيث لن يتمكن أحد من الحصول عليها حتى آبل نفسها.

وتعمل هذه الخدمة مع متصفحات "سفاري" عبر الهواتف والحواسب والأجهزة المحمولة التي تدعم أنظمة 15 و iPadOS 15 و macOS Monteray الجديدة.

المصدر: ixbit