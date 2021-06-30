بوتين: لا ننوي حجب أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية ولكن عليهم الامتثال لقوانيننا

إجابة على سؤال طرحه المدوّن الروسي، نيكيتا ليفينسكي، صرح بوتين بعدم وجود خطط لدى الدولة بحجب منصات التواصل الاجتماعي، ولكن عليهم الانصياع لقوانين الدولة.

وخلال الحوار السنوي "الخط المباشر"، الذي يتفاعل فيه الرئيس الروسي مع المواطنين ويجيب عن أسئلتهم، وتدور وقائعه الآن، أشار بوتين إلى أن هذه المنصات لا تلقي بالاً إلى السلطات التنفيذية الروسية حينما توجه إليها مطالبات بحذف أو حجب بعض المواد التي تتعارض مع القوانين الروسية، مثل المواد الإباحية للأطفال والدعوة للانتحار وغيرها.

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وقال بوتين لليفينسكي بأنه، كمواطن روسي، لابد وأن يتفق معه في ضرورة التعامل بندية وكرامة مع هذه المنصّات، وأشار إلى دعوة هذه المنصات لإنشاء تمثيل قانوني لها على الأراضي الروسية، حتى تتمكن السلطات الروسية من توجيه مطالباتها لها، طالما كانت تلك الشركات تكسب الأموال من المستخدمين الموجودين على الأراضي الروسية.

وتابع بوتين أن كل الدول في أوروبا وآسيا، تتعامل من هذا المنطلق مع المنصات الاجتماعية العالمية العاملة على أراضيها، ولا يتعين أن تكون روسيا استثناءً. وتلك هي الطريقة "الحضارية" التي يجب اتباعها في العمل مع هذه المنصات.

وحول إمكانية فرض عقوبات أو الحجب الكامل لهذه المنصات، أجاب بوتين بأن هناك الكثير من الوسائل التي تستطيع الحكومة استخدامها مثل إبطاء السرعة وغيرها، حال عدم التزام تلك المنصات بالقوانين الروسية.

ونهاية، تمنّى بوتين أن تعمل المنصّات الروسية الموازية، وأن يشارك فيها المدوّن المرموق، وغيره من الشباب الواعد الذي سيجعل الحياة في روسيا أفضل، من خلال إسهاماتهم في الإبداعات الرقمية في هذا المجال.

المصدر: RT