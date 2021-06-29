 
مباشر

Lenovo تطرح واحدا من أكثر الحواسب اللوحية تطورا

العالم الرقمي و Social media

Lenovo تطرح واحدا من أكثر الحواسب اللوحية تطورا
youtube/ Lenovo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpyb

استعرضت Lenovo مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية من ضمنها حاسب لوحي بمواصفات مميزة ومتطورة.

ومن أكثر ما يميز حاسب Yoga Tab 13 الجديد هو تصميم هيكله الفريد الذي يمكن استعماله كحاسب لوحي أو كشاشة عرض ثانوية بنفس الوقت، إذ زود الهيكل بقاعدة متحركة تسمح بوضع الحاسب على أي سطح مستو وإمالته بزاوية تناسب المستخدم، كما يمكن استعمال هذه القاعدة لتعليق الحاسب ليتحول لشاشة عرض صغيرة.

 وجهّز هذا الحاسب بشاشة بمقاس 13 بوصة معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وتوفر عرضا مميزا للفيديوهات والصور بفضل تقنيات Dolby Vision HDR.

كما زودته Lenovo بمعالج Snapdragon 870 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت من نوع LPDDR5 ، ومكبرات صوت JBL توفر عرضا ممتازا للأصوات مع تقنيات Dolby Atmos.

إقرأ المزيد
ما المميز في أحد أشهر هواتف هواوي لهذا العام؟
ما المميز في أحد أشهر هواتف هواوي لهذا العام؟

وحصل الحاسب أيضا على منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح تمكنه من الاتصال مع شبكات WiFi 6 الحديثة، ومايكروفونات لإجراء المكالمات وتلقي الأوامر الصوتية، وبطارية تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصة بالشحنة الواحدة تقريبا، فضلا عن أنه يمكن الكتابة والرسم على شاشته باستعمال الأقلام الذكية.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا