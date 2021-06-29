Lenovo تطرح واحدا من أكثر الحواسب اللوحية تطورا

استعرضت Lenovo مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية من ضمنها حاسب لوحي بمواصفات مميزة ومتطورة.

ومن أكثر ما يميز حاسب Yoga Tab 13 الجديد هو تصميم هيكله الفريد الذي يمكن استعماله كحاسب لوحي أو كشاشة عرض ثانوية بنفس الوقت، إذ زود الهيكل بقاعدة متحركة تسمح بوضع الحاسب على أي سطح مستو وإمالته بزاوية تناسب المستخدم، كما يمكن استعمال هذه القاعدة لتعليق الحاسب ليتحول لشاشة عرض صغيرة.

وجهّز هذا الحاسب بشاشة بمقاس 13 بوصة معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وتوفر عرضا مميزا للفيديوهات والصور بفضل تقنيات Dolby Vision HDR.

كما زودته Lenovo بمعالج Snapdragon 870 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت من نوع LPDDR5 ، ومكبرات صوت JBL توفر عرضا ممتازا للأصوات مع تقنيات Dolby Atmos.

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وحصل الحاسب أيضا على منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح تمكنه من الاتصال مع شبكات WiFi 6 الحديثة، ومايكروفونات لإجراء المكالمات وتلقي الأوامر الصوتية، وبطارية تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصة بالشحنة الواحدة تقريبا، فضلا عن أنه يمكن الكتابة والرسم على شاشته باستعمال الأقلام الذكية.

المصدر: 3dnews