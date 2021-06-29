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طريقة سهلة وعملية لاستحداث المواقع الإلكترونية عبر الهاتف

العالم الرقمي و Social media

طريقة سهلة وعملية لاستحداث المواقع الإلكترونية عبر الهاتف
pexels.com/PhotoMIX Company
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يلجأ العديد من الراغبين بصنع موقع خاص بهم على الإنترنت إلى الشركات أو المبرمجين، لكن توجد بعض التطبيقات التي قد تمكننا من صنع مواقعنا الخاصة بطرق بسيطة وسهلة.

ومن بين أبرز التطبيقات التي يمكن من خلالها استحداث موقع خاص هو تطبيق Universe Website Builder المخصص لهواتف آيفون، ومن خلاله يمكن لأي شخص أن يحصل على موقع جديد له واستعماله في الأعمال التجارية حتى.

وللاستفادة من هذا الأمر يجب تحميل التطبيق المذكور من متجر تطبيقات آبل عبر الهاتف، ومن ثم الدخول إلى التطبيق، وعندها سيطلب التطبيق اختيار اسم الموقع وتحديد نوعه أو الغاية التي يصنع لأجهلها، ومن ثم يقترح على المستخدم عدة خيارات وأشكال وتصاميم للموقع.

وبعد الانتهاء من الخيارات المذكورة يظهر للمستخدم الشكل العام لموقعه الجديد، وخيارات لإدخال تعديلات على شكله أو تصميمه، وبعدها يعرض التطبيق خيار إظهار الموقع على الإنترنت للبدء من الاستفادة منه.

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والمميز في تطبيق Universe أيضا هو أنه لا يحتاج إلى خبرة سابقة في البرمجة أو التصميم الإلكتروني لصنع الموقع، فضلا عن أنه من خلاله يمكن لمستحدث الموقع أيضا تكوين بريد إلكتروني لموقعه ومتجرا إلكترونيا لعمليات الشراء عبر الإنترنت.

المصدر: ixbit

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