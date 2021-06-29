ميزات قد يجهلها الكثيرون في متصفح Chrome لأجهزة أندرويد

حصلت Chrome التي طرحتها غوغل لأجهزة أندرويد الشهر الماضي على العديد من الميزات العملية التي يمكن أن يجهل بعض المستخدمين وجودها.

ومن بين أبرز الميزات التي حصلت عليها نسخة شهر مايو من Chrome هي ميزة التقاط صورة الشاشة داخل المتصفح أثناء استعماله، ودون الاعتماد على تطبيقات أخرى موجودة في الهاتف.

ومن خلال هذه الميزة يمكن للمستخدم صنع لقطة للشاشة أثناء التصفح، وبعد التقاط الصورة يمكنه تعديلها او اقتطاع أجزاء منها، أو حتى إضافة عبارات مكتوبة عليها أو رسومات توضيحية.

كما يمكن للمستخدم بعد تعديل الصورة إرسالها عبر برامج وتطبيقات المراسلة، أو حفظها في ملفات الهاتف، أو حذفها.

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وحملت النسخة الجديدة من Chrome لمستخدمي أندرويد أيضا ميزات تساعدهم على ترتيب علامات التبويب في المتصفح بطرق مختلفة، كما حملت معها ميزة مهمة هي "تبيهات انخفاض أسعار السلع"، والتي تمكّن للمستخدم من التعرف على تخفيضات أسعار بعض السلع أو المنتجات التي يبحث عنها عبر الإنترنت.

المصدر: 3dnews