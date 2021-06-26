Lenovo تطرح شواحن لاسلكية وتقنيات مميزة للحواسب

أعلنت شركة Lenovo مؤخرا عن مجموعة الملحقات الجديدة من فئة Go، والتي صممت خصيصا لتسهيل استخدام الحواسب المحمولة.

ومن بين أبرز الملحقات التي أعلنت عنها الشركة كان منظومة Lenovo Go USB-C Wireless Charging Kit والتي صممت لتأمين الشحن اللاسلكي للحواسب المحمولة من فئة 13 و14 بوصة، والمجهزة ببطاريات باستطاعة 65 واطا.

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كما أعلنت أيضا عن فأرة التحكم اللاسلكية Lenovo Go USB-C، والتي تميزت بوزنها الخفيف ومستشعراتها الضوئية المتطورة التي تمكنها من العمل بسلاسة مع أي سطح مستو تقريبا، فضلا عن فأرة أخرى Go Wireless Vertical Mouse صممت خصصيصا للمصممين ومستخدمي برامج الرسم الهندسي، لتوفر ليدهم راحة ممتازة أثناء العمل لساعات طويلة.

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كما كشفت Lenovo أيضا عن لوحة مفاتيح لاسلكية يمكن تقسيمها إلى جزأين لتسهيل حملها في الحقائب ووضعها على المكاتب أو طاولات العمل بالطريقة التي تناسب المستخدم.

وبالإضافة إلى كل ما سبق طرحت الشركة أيضا Power Bank بسعة 10000 ميلي أمبير يمكنه شحن الهواتف لاسلكيا، ويوفر شحنا سلكيا عبر منافذ USB-C.

المصدر: 3dnews