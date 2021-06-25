"إنستغرام" تختبر ميزة تسمح للمستخدمين بتحميل منشورات عبر الحاسوب

أعلنت شركة "فيسبوك"، التي تملك منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تختبر ميزة تسمح للمستخدمين بتحميل منشورات في حساباتهم عبر الحاسوب.

وقالت المتحدثة باسم الشركة، كريستين باي، الخميس، حسبما نقلته وكالة "بلومبرغ": "نعرف أن الكثير من الأشخاص يدخلون إلى إنستغرام من حواسيبهم. لتكميل هذه العملية نختبر إمكانية تحميل منشورات في شريط إنستغرام عبر المتصفح في الحاسوب الشخصي".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الخبراء يعتبرون هذا القرار جزءا من حملة أوسع لتطوير المنصة في ظروف المنافسة المرتفعة في هذا القطاع.

المصدر: "بلومبرغ"