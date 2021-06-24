"تويتر" بدأ باختبار ميزات جديدة تعود بالفائدة المادية على المستخدمين

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن بدء اختبارت ميزات جديدة في التطبيق يمكن للمستخدمين من خلالها تحقيق أرباح مادية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بعض مستخدمي "تويتر" في الولايات المتحدة عبر أجهزة iOS بات بإمكانهم اختبار ميزة Super Follow التي تمكنهم من تحصيل أرباح مادية من متابعيهم مقابل مشاهدة تغريدات معينة.

we know it's important for people on Spaces to monetize through their content, and have more intimacy with their growing community. that's why you can now apply to get Ticketed Spaces & Super Follow directly from your profile pic.twitter.com/db1rQGUEIl — Spaces (@TwitterSpaces) June 22, 2021

ومن خلال هذه الميزة يمكن للمستخدمين تقديم محتوى عبر فئات معينة مثل "الرياضة" أو "الفن" مثلا، وسيتمكنون من فرض رسوم على محتواهم تتراوح قيمتها ما بين 2.99 و9.99 دولار في الشهر، شريطة أن يكون الشخص الذي سيتفيد من الميزة قد تجاوز الـ 18 عاما من العمر، ولديه أكثر من 10 آلاف متابع على الأقل عبر "تويتر".

Big news. Starting today, you can apply to be one of the first to try Ticketed Spaces and Super Follows with your audience. pic.twitter.com/nwtD7dmY7I — Twitter Media (@TwitterMedia) June 22, 2021

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أما الميزة الأخرى التي بدأ "تويتر" باختبارها عند عدد محدد حاليا من مستخدميه عبر الأجهزة الذكية فهي ميزة Ticketed Spaces، والتي تمكن المستفيد منها من تقديم خدمات الغرف الصوتية مقابل رسوم شهرية يحصل عليها من المستخدمين الآخرين، وتتراوح قيمة هذه الرسوم ما بين 1 و999 دولارا.

المصدر: ixbit