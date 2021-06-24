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"تويتر" بدأ باختبار ميزات جديدة تعود بالفائدة المادية على المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Sputnik RAMIL SITDIKOV
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أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن بدء اختبارت ميزات جديدة في التطبيق يمكن للمستخدمين من خلالها تحقيق أرباح مادية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بعض مستخدمي "تويتر" في الولايات المتحدة عبر أجهزة iOS بات بإمكانهم اختبار ميزة Super Follow التي تمكنهم من تحصيل أرباح مادية من متابعيهم مقابل مشاهدة تغريدات معينة.

ومن خلال هذه الميزة يمكن للمستخدمين تقديم محتوى عبر فئات معينة مثل "الرياضة" أو "الفن" مثلا، وسيتمكنون من فرض رسوم على محتواهم تتراوح قيمتها ما بين 2.99 و9.99 دولار في الشهر، شريطة أن يكون الشخص الذي سيتفيد من الميزة قد تجاوز الـ 18 عاما من العمر، ولديه أكثر من 10 آلاف متابع على الأقل عبر "تويتر".

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أما الميزة الأخرى التي بدأ "تويتر" باختبارها عند عدد محدد حاليا من مستخدميه عبر الأجهزة الذكية فهي ميزة Ticketed Spaces، والتي تمكن المستفيد منها من تقديم خدمات الغرف الصوتية مقابل رسوم شهرية يحصل عليها من المستخدمين الآخرين، وتتراوح قيمة هذه الرسوم ما بين 1 و999 دولارا.

المصدر: ixbit

 

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