الداخلية الروسية تطبّق مشروع التعرّف على هياكل البشر والسيارات

أطلقت وزارة الداخلية الروسية في بعض المدن الروسية نظاما جديدا للتعرف على المركبات والسائقين والركاب.

وليس بمقدوره التعرف على الوجوه فحسب بل وعلى هياكل البشر والسيارات. صرح بذلك، أندريه تيلينكوف، مدير عام شركة Ntechlab التي تولت تصميم وتطبيق النظام في حديث أدلى به يوم 24 يونيو لوكالة "تاس".

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وحسب المدير العام فإن النظام صار يعمل في 5 أقاليم روسية وخارج روسيا في وقت واحد دون أن يذكر تلك الأقاليم.

وقال إن النظام يستطيع تتبع مسار الإنسان وإحصاء الناس والبحث عنهم استنادا إلى هياكلهم. وعند التعامل مع أشخاص متشابهين يمكن أن يأخذ النظام بالحسبان علامات أخرى مثل طريقة المشي، طول القامة، النظارات، القبعة، اللحية.

ويطبق المبدأ نفسه بالنسبة إلى السيارات حيث يتعرف النظام الجديد على سيارات لا تتضح هياكلها وأرقامها وماركاتها أو يتضح جزء منها في كاميرات الرصد التابعة لشرطة المرور.

وتسمح الخوارزمية التي يستخدمها النظام الجديد بالتعرف على السيارة استنادا إلى لونها وماركتها وخصوصياتها.

وقال مدير عام Ntechlab إن المجالات الرئيسية لاستخدام النظام هي تحليل الفيديو، إدارة النقل والمشاريع الإنشائية، التجارة، العقارات الخاصة، المتاجر.



يذكر أن بلدية موسكو كانت قد استخدمت نظام Ntechlab لمتابعة مخالفي الحجر الصحي في ربيع عام 2020.

واقترح، سيرغي تشيميزوف، رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية التي تعتبر Ntechlab شريكة لها استخدام نظام التعرف على مناطق روسية أخرى بغية مكافحة وباء فيروس كورونا وبصورة خاصة لغرض اكتشاف من ينقلون الفيروس ومتابعة اتصالاتهم والتأكد من ارتدائهم للكمامات الواقية.

المصدر: تاس