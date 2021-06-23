أوروبا تفتح تحقيقات جديدة بشأن غوغل والتزامها بقواعد المنافسة عبر الإنترنت

أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها فتح تحقيقات جديدة للتأكد فيما إذا كانت غوغل قد انتهكت قواعد المنافسة عبر الإنترنت في مناطق الاتحاد الأوروبي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية ستحاول التحقق مما إذا كان متصفح غوغل قد انتهك قواعد الاحتكار من خلال الترويخ لتقنيات خاصة عبر الإعلانات، مشكلا "منافسة غير عادلة" مع مواقع البحث الأخرى.

وستتحقق اللجان التابعة للهئيات المختصة في الاتحاد الأوروبي أيضا فيما إذا كانت غوغل قد فرضت قيودا معينة على المعلنين أو الناشرين عبر الإنترنت تتعلق ببيانات المستخدمين، وفيما إذا كانت هي نفسها قد استغلت تلك البيانات لأغراض دعائية.

.@Google collects data, sells ad space & intermediates at almost all levels of the online display advertising supply chain. We are concerned that @Google has made it harder for rivals to compete in the #AdTech market. Today, we open an investigation More: https://t.co/Mi88ecWoKh — Margrethe Vestager (@vestager) June 22, 2021

ومن جهتها أشارت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاجر، في تغريدة لها على الإنترنت إلى أن "غوغل تجمع البيانات وتعرض مساحات للإعلانات عبر الإنترنت على جميع المستويات تقريبا.. نحن قلقون من كون غوغل جعلت عملية المنافسة صعبة على منافسيها في سوق تكنولوجيا الإعلانات، واليوم سنفتح تحقيقات بهذا الشأن".

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت قد فتحت مؤخرا تحقيقات مشابهة بحق شركة آبل، بعد اتهامات وجهت إلى الشركة بأنها استخدمت ممارسات قد تكون غير تنافسية وتنافي قوانين الاحتكار في البلاد.

المصدر: فيستي