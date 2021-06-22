أجهزة أندرويد تعاني من مشكلات في العمل ببعض بلدان العالم

ذكر موقع Downdetector أن بعض مستخدمي أجهزة أندرويد في عدد من البلدان اشتكوا من ظهور مشكلات في عمل أنظمة هواتفهم وتطبيقاتها.

وتبعا للموقع فإن "المشكلات ظهرت عند عدد من مستخدمي أندرويد في روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، وعانى المستخدمون من ظهور رسائل تحذيرية تنبههم من أن بعض تطبيقات غوغل في أجهزتهم قد تعطلت ، وباتت هذه الرسائل تظهر باستمرار ما جعل من الصعب استعمال الأجهزة".

To stop getting error "Google keeps crashing/stopping." Go to app info of Google App by tap and holding app icon or in recent apps view and uninstall updates.#Google#Googlekeepsstoppingpic.twitter.com/dsaCWilFmn — Silly thaoughts (@mysillythought5) June 22, 2021

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشكلات المذكورة ظهرت بالتوازي مع ظهور مشكلات في خدمات حسابات غوغل الإلكترونية، فالعديد من مستخدمي هذه الخدمات لم يتمكنوا من الدخول إلى حسابات غوغل الخاصة بهم، وعانوا أيضا من مشكلات في خدمات البحث عبر الإنترنت.

"Google keeps stopping" is happening across the world, across devices, android versions and languages. Mine is a Pixel 4a #Googlekeepsstopping#Googlestopped@Androidpic.twitter.com/JxF3M4N8tj — Rudolf van der Berg (@internetthought) June 22, 2021

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ورغم ظهور بعض الشكاوى من المستخدمين، لم تعلق غوغل على الموضوع بشكل رسمي بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض مستخدمي أجهزة أندرويد كانوا قد اشتكوا من مشكلات مشابهة في ربيع العام الجاري أيضا.

المصدر: نوفوستي