أربع ميزات "فريدة" في "إنستغرام" ربما لم تكن على دراية بها

يحظى تطبيق "إنستغرام" بشعبية كبيرة حيث يستخدمه الملايين حول العالم، وهو ما يجعل الشركة تعمل بشكل مستمر على توفير ميزات فريدة بين الحين والآخر.

وعلى الرغم من الاستخدام النشط لـ"إنستغرام" يوميا، إلا أن هناك العديد من الميزات التي ربما لا يعرفها الكثيرون، ولذلك، جمعنا أربعة من أفضل ما يمكن تجربته من ميزات في التطبيق إلى غاية الآن.

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-يمكنك مشاهدة كل المنشورات التي أعجبت بها على "إنستغرام":

إذا كنت مهتما برؤية منشورات "إنستغرام" التي أعجبتك في الماضي مرة أخرى، فهذه النصيحة لك.

انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك، وانقر فوق الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا، ثم انقر فوق "الإعدادات". ثم انقر فوق "الحساب" ثم اختر بعد ذلك "المنشورات التي أعجبتك".

إخفاء منشورات "إنستغرام" الخاصة بك:

هذه النصيحة مفيدة إذا لم تعد تريد أن تكون إحدى منشوراتك مرئية في ملفك التعريفي على "إنستغرام" ولكنك لا تريد حذفها.

ويمنحك التطبيق خيار أرشفة المحتوى الخاص بك، ما يعني أنه يمكنك منع أي شخص آخر من رؤيته بخلافك.

وبعد ذلك، إذا غيرت رأيك وتريد إعادة المنشور إلى ملفك الشخصي، فما عليك سوى الانتقال إلى الأرشيف واستعادته.

ولأرشفة منشوراتك على التطبيق، ما عليك سوى الانتقال إلى المنشور المعني والنقر على النقاط الأفقية الثلاث في الزاوية.

امنح نص "قصص إنستغرام" (Instagram Story) الخاص بك خلفية:

إذا كنت تكافح من أجل إبراز النص على الصورة التي تنشرها، فهناك حل سهل.

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اكتب ما تريد ثم انقر فوق الرمز الذي يبدو مثل A مع بريق في الجزء العلوي من الشاشة. وستلاحظ عقب ذلك أن النص الخاص بك يحتوي الآن على خلفية ويمكن تغيير لونه من خلال النقر على عجلة الألوان.

كتم حسابات بعض الأشخاص الذين تتابعهم:

قد يكون من المحرج إلغاء متابعة شخص ما على "إنستغرام"، خاصة عندما يفترض أن تكونوا أصدقاء.

وإذا لم تعد ترغب في رؤية منشورات شخص ما على "إنستغرام" ولكن لا تشعر أنه يمكنك حذفها، فعليك محاولة كتم قصصهم ومنشوراتهم.

انتقل إلى ملف تعريف الشخص الذي تريد كتمه. وانقر فوق "متابعة"، ثم انقر فوق mute وحدد "المنشورات" أو "القصص" أو كليهما.

ويمكنك إلغاء كتم الحساب باتباع نفس الخطوات.

المصدر: ذي صن