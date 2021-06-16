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تسريبات تكشف بعض مواصفات هواتف غوغل المنتظرة

العالم الرقمي و Social media

تسريبات تكشف بعض مواصفات هواتف غوغل المنتظرة
youtube/ TT Technology
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تتطلع عيون محبي أجهزة غوغل إلى الجيل الجديد من هواتف Pixel ، والتي من المفترض أن تأتي بمواصفات تميزها عن الكثير من الأجهزة المحمولة الحديثة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن غوغل تعمل على تطوير هاتفين جديدين: الأول سيحمل اسم  Pixel 6 وسيحصل على شاشة بمقاس 6.3 بوصة، والثاني Pixel 6 Pro سيأتي بشاشة بمقاس 6.7 بوصة.

وستأتي شاشات الهاتفين منحنية الجوانب كما في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، أما الحافة العلوية لهما فستجهز على الأغلب بمنفذ 3.5 ملم للسماعات.

وتبين الصور التي نشرت للملحقات الخارجية لهذين الهاتفين أن كليهما سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، وأن الكاميرات ستجهز بمصباح إضاءة خارجي ومستشعر بصري خاص ربما سيكون مستشعرا يعتمد على الأشعة ما تحت الحمراء لتحديد عمق الصورة وقياس المسافات.

من المفترص أن يعمل الهاتفان بمعالجات Snapdragon  الحديثة من كوالكوم والمخصصة للعمل مع شبكات 5g، وأن يجهزا بذواكر وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت.

تسريبات تكشف بعض مواصفات هواتف غوغل المنتظرة
youtube/REC Anything
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كما أشارت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية إلى أن غوغل تطور جيلا جديدا من شواحن Pixel Stand اللاسلكية المجهزة بمراوح تبريد خارجية، ما يشير إلى أن هواتف Pixel القادمة ربما ستحصل على ميزات الشحن اللاسلكي السريع .

المصدر: ixbit

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