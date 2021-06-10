الروس يصممون هوائيا رخيصا لشبكات الجيلين الخامس والسادس

قام العلماء الروس بتصميم هوائي يعمل بمجال الموجات الميليمترية لشبكات 5G و 6G. ويتميز الهوائي بحجمه الصغير جدا وسعره يقل أضعافا عن سعر أمثاله الأجنبية.

جاء ذلك في بيان نشرته يوم 9 يونيو وزارة التعليم الروسية على موقعها الرسمي.

إقرأ المزيد

وجاء في البيان أن العلماء في جامعة " أوفا" الحكومية للطيران صمموا هوائيا يعمل بمجال الموجات الميليمترية من شأنه ضمان الاتصال المريح والرخيص في أنظمة الجيلين المستقبلين 5G و 6G.

وتتوافق تكنولوجيا تصنيع الهوائي مع شتى المنصات الإلكترونية، الأمر الذي يقلل من كلفة الهوائي ويساعد في الإطلاق السريع لإنتاجه الصناعي.

ويتميز الهوائي بأبعاده الصغيرة جدا. أما مجال الموجات التي يعمل بها فهو 75 – 110 غيغاهرتز. وبفضل حجم الهوائي الصغير يمكن تركيبه في أي جهاز، بما فيها مستشعر. كما يمكن أن يتكامل مع منصات إلكترونية عامة حيث يمكن أن يستقبل إشارات ويرسلها. ويمكن أن يستخدم الهوائي كذلك في الهوائيات الشبكية كعنصر إلكتروني.

وقالت إحدى مصممات الهوائي وكبيرة الباحثات في جامعة "أوفا" الحكومية للطيران، يليزافيتا غراخوفا، إن أحد مجالات تطبيق تكنولوجيا الهوائي هو إنشاء ممرات إلكترونية لاسلكية فائقة السرعة ستحل محل الاتصالات السلكية في مراكز معالجة المعلومات.

المصدر: تاس