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سامسونغ تعلن عن حاسب محمول متطور يعمل مع شبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تعلن عن حاسب محمول متطور يعمل مع شبكات 5G
youtube/ALLSTARSPACE
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كشفت شركة سامسونغ عن مواصفات حاسبها الأحدث من فئة Galaxy Book الذي طورته ليكون قادرا على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية الحديثة.

ويأتي حاسب Galaxy Book Go 5G الجديد بهيكل أنيق ونحيف وخفيف الوزن مصنوع من المعدن والبلاستيك، ومجهز بشاشة TFT بمقاس 14 بوصة، أبعادها "16:9"، ودقة عرضها (1920/1080) بيكسل.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج Snapdragon 8cx Gen 2.5 المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 618، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4x بسعات 6 و8 غيغابايت، وأقراص تزين داخلية Eufs بسعة 128 غيغابايت.

كما حصل هذا الجهاز على مكبرات صوت ممتازة وتقنيات Dolby Atmos ، ونظام تشغيل Windows 10 Home مع واجهات تشغيل مميزة، ومايكروفونات وكاميرات لإجراء مكالمات الفيديو.

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وجهزته سامسونغ أيضا بمنفذ nanoSIM لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi 802.11ac، ونظام اتصال لاسلكي عبر البلوتوث، ومنفذ USB 2.0 ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، بالإضافة إلى بطارية تكفيه ليعمل 18 ساعة بالشحنة الواحدة، ويمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا.

المصدر: ixbit

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