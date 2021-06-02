سوني تعلن عن أحدث سماعاتها اللاسلكية قريبا

تتحضر سوني للإعلان رسميا عن سماعات WF-1000XM4 التي يتوقع لها أن تكون من بين أفضل السماعات اللاسلكية التي ستظهر العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الإعلان عن هذه السماعات سيكون خلال حدث رسمي ستبثه سوني عبر الإنترنت في الـ 8 من يونيو الجاري، وستكشف خلاله عن عدد من الأجهزة الإلكترونية المتطورة الأخرى.

وستتميز هذه السماعات بهياكل بتصميم خاص يجعلها مريحة في الأذن، فضلا عن حماية من الرطوبة والغبار وفق معايير IPX4.

وستعمل WF-1000XM4 بمعالجات Sony V1 الجديدة من سوني التي ستمكنها من التعامل مع تقنيات LDAC و Hi-Res Audio، كما ستحصل على تقنيات خاصة لعزل الضوضاء الخارجية.

والتطبيق الخاص بهذه السماعة في الهواتف سيحصل على ميزات تجعل السماعة تتحكم بعزل الأصوات وفقا للمكان الذي يتواجد فيه المستخدم، ففي حال كان صاحب السماعة في المنزل أو المكتب ويريد الاستماع إلى الموسيقى دون إزعاج سيفعّل ميزة عزل الضوضاء بشكل فعال، أما إذا كان يقود السيارة أو يمشي في الشارع فسيتحكم بسماعته لتوصل إليه الأصوات المحيطة.

إقرأ المزيد

وستحصل هذه السماعات على بطاريات داخلية تكفيها لتعمل نحو 12 ساعة بالشحنة الواحدة في حال استعمالها لسماع الموسيقى وإجراء المكالمات، كما ستجهز بحافظة خارجية بلاستيكية تؤمن لها شحنا إضافيا يكفيها لتعمل 24 ساعة، كما ستتعامل هذه الحافظة مع ميزات الشحن اللاسلكي.

المصدر: 3dnews