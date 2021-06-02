ساعات هواوي التي طال انتظارها تظهر أخيرا (فيديو)

عرضت بعض مواقع الإنترنت فيديوهات تبين تصاميم وميزات ساعات Watch 3 الجديدة من هواوي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هواوي ستطرح عدة نماذج من هذه الساعات تحت فئتين هما Watch 3 و Watch 3 Pro، وستتميز هذه الساعات بتقنيات تجعلها من الأفضل في فئتها، منها القدرة على استقبال مكالمات الفيديو والقدرة على الاتصال بالشبكات الخلوية لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية.

وحرصت هواوي خلال تصميم هذه الساعات على جعل الإطارات المحيطة بالشاشات ضيقة قدر الإمكان لتوسيع مساحة الشاشة، كما حصلت الساعات على شاشات AMOLED بمقاس 1.43 بوصة يمكن التحكم بها حتى تحت الماء أو في حال كان الشخص يرتدي القفازات، فضلا عن أن معدل سطوع هذه الشاشات يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا.

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وستأتي ساعات Watch 3 بعدة نماذج صنعت إطارات هياكلها من الفولاذ عالي الجودة، وواجهاتها الداخلية من السيراميك، ومجهزة بعدة أنواع من الأحزمة المصنوعة من السيليكون والجلد والمعدن، فضلا عن أن بطارياتها تكفيها لتعمل 3 أيام بالشحنة الواحدة في حال استخدامها للاتصالات الخلوية.

أما ساعات Watch 3 Pro فحصلت على هياكل وأحزمة معدنية أنيقة، وعلى بطاريات بسعات أكبر تكفيها لتعمل 5 أيام في حال استعمال الساعة للاتصالات الخلوية مع شبكات 4G.

المصدر: ixbit