مطار "شيريميتيفو" بموسكو يبدأ بتسجيل الركاب عن طريق التعرف على وجوههم

سيكون "شيريميتيفو" أول مطار روسي يسجل بيانات بيومترية للركاب.

وصرح ناطق باسم مطار "شيريميتيفو" الروسي لوكالة "نوفوستي" الروسية أن المطار يشهد حاليا عملية إدخال تعديلات في أنظمته المعلوماتية.

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وقد عرضت اليوم وزارة الصناعة الرقمية الروسية على المطارات الروسية تسجيل ركاب الرحلات الجوية دون أن يقدموا جوازات سفر.

وحسب وزير الصناعة الرقمية، مكسوت شادايف، فإن عملية تسجيل الركاب يمكن أن تتحقق عن طريق منظومة موحدة للبيانات البيومترية (التعرف على الوجه).

جدير بالذكر أن تسجيل الركاب بدون جواز سفر سيسرّع عملية تقديم الخدمات، إذ أن الأجهزة بحاجة إلى ثانية أو ثانيتين للتعرف على وجه الراكب الذي يمر بالبوابة، الأمر الذي يزيد ضعفا من سرعة عملية ركوب الطائرة.

وعلاوة على ذلك فإن تطبيق نظام التعرف على الوجوه على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا يقلل من عدد نقاط تواصل الركاب مع موظفي المطار، كما يزيد من أمن الركاب والموظفين.

المصدر: نوفوستي