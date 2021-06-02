خبير روسي: الذكاء الاصطناعي سيتحكم في شبكات الاتصال 6G

أعلن نائب رئيس معهد الراديو الروسي للبحوث العلمية، يفغيني ديفياتكين، أن معهده قد أعد خارطة طريق خاصة بتطوير شبكة 6G في روسيا وأرسلها إلى وزارة الصناعة الرقمية.

وتقضي خارطة الطريق التي اطلع عليها مراسل صحيفة "إزفيستيا" الروسية بأن يتحكم الذكاء الاصطناعي في الجيل السادس للاتصال الخليوي. وأما مستخدموه فسيتمكنون من الوصول للإنترنت باللمس والمكالمات ثلاثية الأبعاد.

إقرأ المزيد

وأوضح الخبير الروسي أن شبكات الجيل السادس ستختلف عن أجيال سابقة بوجود خدمات متنوعة لعدد أكبر للمستخدمين. وستظهر في شبكات 6G مثلا الاتصالات الهولوغرافية (ثلاثية الأبعاد) وما يسمى بـ"المضاعفات الرقمية" وهي نسخ افتراضية لأشخاص حقيقيين أو أجهزة أو أنظمة أو تضاريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشغلي الاتصال الخليوي يعتقدون أن الحديث عن إطلاق الجيل G6 في روسيا سابق للأوان قبل استكمال عملية تطوير شبكات 5G.

يذكر أن مدير المهام الخاصة في شركة "روستيخ" الروسية، فاسيلي بروفكو، كان قد صرح في وقت سابق بأن مناطق تجريبية خاصة بشبكات 5G المزودة بأجهزة روسية ستطلق في روسيا بحلول عام 2023. وحسب الخبير فقد تم تحديد شركات الاتصال الروسية التي ليس بوسعها إطلاق شبكات G5 فحسب بل و6G .

وستشارك في المشروع شركات "ميغافون"، "روس تليكوم"، "فيمبيلكوم"، "باشين فورم سفياز".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا