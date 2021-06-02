سامسونغ تستعد لإطلاق حواسب Galaxy اللوحية الجديدة

تستعد سامسونغ لإطلاق الجيل الأحدث من حواسب غالالكسي Galaxy Tab S8 بمواصفات تجعلها من بين أفضل الأجهزة المحمولة.

وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ تنوي إطلاق 3 نماذج من هذه الحواسب، أبرزها Galaxy Tab S8 Ultra الذي سيحصل على شاشة OLED عالية الدقة بمقاس 14.6 بوصة، وعلى هيكل متين سماكته 5.5 ملم فقط.

وسيزود هذا الحاسب بمعالج ثماني النوى عالي الأداء، وبطارية بسعة 12000 ميلي أمبير، وذواكر تخزين داخلية 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الحاسب الآخر فسيكون خلفا لحواسب +Galaxy Tab S7، وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 12.4 بوصة ترددها 120 هيرتزا، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

وبالنسبة لحاسب Galaxy Tab S8 الجديد بفئته العادية سيأتي بهيكل سماكته 5.6 ملم ووزنه أكثر من 600 غ بقليل، وسيحصل على شاشة بمقاس 11 بوصة ترددها 120 هيرتزا، كما سيزود بذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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وستحصل جميع نماذج الحواسب السابقة على ملحقات تضم لوحات مفاتيح خارجية وأقلاما ذكية للكتابة والرسم على الشاشة، كما سيحصل بعضها على منافذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية.

المصدر: 3dnews