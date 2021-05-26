اكتشاف ثغرة خطيرة في نظام تشغيل حواسب آبل الجديد!

أعلنت مواقع مهتمة بشؤون البرمجيات والتقنية عن اكتشاف ثغرة خطيرة في أحدث نسخة من أنظمة macOS المخصصة لحواسب آبل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرة البرمجية اكتشفها خبراء شركة Jamf المتخصصة بأمن المعلومات في نسخة macOS Big Sur 11.4 من أنظمة التشغيل التي أطلقت مؤخرا.

وأشار الخبراء في Jamf إلى أن الثغرة التي تحمل الرمز CVE-2021-30713 من الممكن أن تستغل من قبل برمجيات XCSSET للوصول إلى برمجيات متصفحات Safari في حواسب آبل المحمولة، والتحكم بأذونات تثبيت البرامج الخاصة بالمطورين.

والخطير في الأمر تبعا للخبراء هو أن الثغرة تمكن قراصنة الإنترنت من تثبيت برامج يمكنها الوصول إلى أذونات لأخذ لقطات لشاشات الحواسب المستخدمين أثناء تصفح الإنترنت، وربما قد يتم استغلالها للوصول إلى أذونات لتشغيل مايكروفونات الحواسب للتجسس على أصحاب الحواسب أيضا.

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ومن جهتها أشارت آبل إلى أنها على علم بأمر الثغرة وعملت على تصحيح برمجيات حواسبها للحفاظ على سرية بيانات مستخدميها.

وكان خبراء في أمن المعلومات قد حذروا مؤخرا أيضا من اكتشاف ثغرتين برمجيتين تحملان رمزي (CVE-2021-30663 و CVE-2021-30665) يمكن من خلالهما اختراق برمجيات أجهزة Apple TV 4K و Apple TV HD.

المصدر: xakep