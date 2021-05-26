شركة Qualcomm تعلن عن أحدث معالجاتها للحواسب المحمولة

كشفت عملاقة صناعة الإلكترونيات Qualcomm عن جيلها الثاني من معالجات Snapdragon 7c المخصصة للحواسب المحمولة.

وأشارت الشركة إلى أن معالجاتها الجديدة ستحدث قفزة في عالم حواسب Chromebook والحواسب المحمولة التي تعمل بأنظمة ويندوز، كونها مطورة لتوفير قدرات أكبر لكاميرات هذه الأجهزة ومدعمة بتقنيات تحسن قدرات اتصالات الحواسب مع الشبكات الخلوية.

Take a closer look at the just-announced #Snapdragon 7c Gen 2 compute platform, built to deliver premium tier experiences — like 19+ hours of battery life, built-in 4G LTE, next-gen #AI, a 32 MP camera, and more — to entry-level laptops: https://t.co/MoWbcfXOEd — Qualcomm (@Qualcomm) May 24, 2021

ويحوي كل معالج Snapdragon 7c Gen 2 على ثماني أنوية Kryo 468، يصل تردد كل نواة إلى 2.55غيغاهيرتز، كما دعمت هذه الشرائح بمعالجات رسوميات من نوع Adreno 618 كما في معالجات الجيل الأول من Snapdragon 7c.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المعالجات الجديدة تدعم ذواكر الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x-4266، كما تدعم أقراص التخزين الداخلية في الحواسب من نوع eMMC 5.1 و UFS 2.1K ، وتوفر للحواسب قدرة على الاتصال مع شبكات Wi-Fi وشبكات Bluetooth 5.0.

ولتوفير اتصال جيد للحواسب مع الشبكات الخلوية تم دعم هذه المعالجات بشرائح Hexagon 692 DSP وموديمات Snapdragon X15.

المصدر: 3dnews