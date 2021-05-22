العملاقة Qualcomm تكشف عن أحدث معالج للهواتف المتطورة

كشفت شركة Qualcomm عن معالجها المتطور الجديد الذي صمم ليعمل مع أحدث هواتف 5G.

وتبعا للشركة فإن معالج Qualcomm يعتبر نسخة معدلة عن معالجات Snapdragon 780G و Snapdragon 888، ومطور بتقنية 5 نانومتر.

ويتميز المعالج الجديد بـ 8 أنوية، منها أنوية Kryo 670 بتردد 2.2 و2.4 غيغاهيرتز، فضلا عن احتوائه على معالج رسوميات مدمج من نوع Adreno 642 ، معالج للصور من نوع Spectra 570L يسمح بالتقاط صور وفيديوهات بتقنيات التصوير العريض، إضافة إلى موديم داخلي من نوع Snapdragon X53 5G-RF قادر على استقبال البيانات بمعدل 3.3 غيغابايت/ثا ويعمل مع نطاقات (Sub-6 GHz) و (mmWave).

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وتبعا لمطوريه فإن المعالج الجديد يؤمن تعاملا ممتازا للهواتف مع ألعاب الفيديو الحديثة، كما يسمح لكاميرات الهواتف بالتصوير بتقنيات HDR10، ويدعم مستشعرات HDR، فضلا عن أنه يستهلك قدرا أقل من طاقة الأجهزة مقارنة بالمعالجات الأقدم، ويتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفر للهواتف الحديثة الكثير من الميزات المهمة والعملية.

ومن المفترض أن يظهر هذا المعالج في العديد من هواتف 5G المتطورة التي ستطرح العام الجاري، بما فيها هواتف من سامسونغ وموتورولا وXiaomi.

المصدر: ixbit