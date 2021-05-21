روسيا تطلق بوابة إلكترونية بعنوان "مصيدة المحتالين"

أطلقت روسيا بوابة إلكترونية بعنوان "موشيلوفكا"( مصيدة المحتالين) من شأنها مكافحة المحتالين الهاتفيين.

وقد تم الكشف عن منصة الإنترنت الجديدة يوم 21 مايو فى منتدى الإنترنت الروسي.

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وقال ناطق باسم منتدى الإنترنت الروسي إن المواطنين الروس الذين تعرضوا لهجمات المحتالين الهاتفيين يمكنهم الإبلاغ عن المكالمات المشبوهة من جانب المجرمين وكذلك الحالات التي سقطوا فيها هم أنفسهم ضحايا للخداع.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المواطنين يمكنهم بواسطة "مصيدة المحتالين" تلقي كل المعلومات اللازمة لتحدي مخططات إجرامية وكذلك نصائح عن كيفية التصرف حتى لا يقعوا في فخ المحتالين.

وسيقوم الخبراء والمتطوعون بجمع بلاغات ومعلومات ورسائل واردة من المواطنين وترتيبها وإرسالها إلى البنك المركزي وأجهزة الأمن.

وصرح منظمو منصة الإنترنت المذكورة لصحيفة "إزفيستيا" الروسية أن جمعية محو الأمية المالية والمتطوعين من منظمة "زعماء روسيا" الاجتماعية وغيرها من المنظمات يمكن أن ينضموا إلى المنصة الإلكترونية بعد إطلاقها.

يذكر أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن المحتالين أجبروا عبر الهاتف سيدة روسية بالغة من العمر 54 عاما على أن تدفع لهم مبلغا قدره 400 مليون روبل (ما يعادل نحو 6 ملايين دولار). وأصبح هذا المبلغ رقما قياسيا من حيث حجم الأموال المسروقة من شخص واحد في بلدنا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا