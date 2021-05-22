حاسب جديد من آسوس لمحبي الأجهزة عالية الأداء

بدأت آسوس بالترويج لحاسب ROG STRIX SCAR 17 الجديد الذي جهزته بمواصفات تجعله من بين أفضل الحواسب المحمولة حاليا.

وتأتي نماذج هذا الحاسب بهياكل مصنوعة من البلاستيك المتين المقاوم للصدمات، أبعادها (28/282/395) ملم، تزن 2.7 كلغ، وجهزت هذه الهياكل بشاشات بمقاس 17.3 بوصة بدقة عرض (1920/1080) أو (2560/1440) بيكسل، وتردها يصل إلى 300 هيرتز ما يجعلها من بين أفضل شاشات الحواسب المخصصة لألعاب الفيديو الإلكترونية.

ويضمن الأداء الجبار لهذه الأجهزة معالجات AMD Ryzen 9 5900HX، وعدة أنواع من معالجات الرسوميات منها NVIDIA GeForce RTX 3060 و NVIDIA GeForce RTX 3070 و NVIDIA GeForce RTX 3080، إضافة إلى ذواكرو وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 64 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابيات.

إقرأ المزيد

وجهزت آسوس هذه الحواسب ببطاريات باستطاعة 90 واطا، ومنافذ USB 3.2 Gen2 Type-C، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة Windows 10 Home.

المصدر: ixbit