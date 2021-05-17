استطلاع رأي: 12% من الروس جاهزون للتخلي التام عن الإنترنت

أجرى مصرف "أوتكريتي" الروسي استطلاعاً لرأي المواطنين الروس، أظهر أن 12% فقط من الروس جاهزون للتخلي التام عن الإنترنت.

أما 31% منهم فيوافقون على الحد من استخدامه.

مع ذلك فإن 58% من المشاركين في استطلاع الرأي غير جاهزين للتخلي عن الإنترنت، إذ أنهم يعتبرونه جزءا لا يتجزأ من حياتهم.

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وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن أصحاب الدراسة التي أجراها مصرف" أوتكريتي" الروسي أن أعلى نسبة لغير الموافقين على التخلي عن الإنترنت سجلت في سيبيريا (63%) ومنطقتي الفولغا وموسكو (61%). أما أدنى نسبة منهم فسجلت في الدائرة الفيدرالية الجنوبية.

بينما قال 62% من الروس إن الحياة الواقعية أهم بالنسبة إليهم ولا يمكن أن تحل محلها الحياة الافتراضية.

يذكر أن الأخصائيين في بنك "أوتكريتي" الروسي أجروا استطلاع الرأي في الفترة ما بين 8 و13 مايو الجاري. وطالت الدراسة 1000 مواطن روسي تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما في المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا