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آسوس تعلن رسميا عن ZenFone ذي الكاميرا الدوّارة لعشاق السيلفي!

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آسوس تعلن رسميا عن ZenFone ذي الكاميرا الدوّارة لعشاق السيلفي!
youtube/AndroidWorld x SmartWorld
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كشفت شركة آسوس رسميا عن هاتف ZenFone 8 Flip الذي حصل على كاميرا دوارة ذات قدرات تصوير مميزة.

ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+12+8) ميغابيكسل، مثبتة على محور متحرك يمكن تدويره بزاوية 180 درجة لتتحول هذه الكاميرا لالتقاط صور السيلفي عالية الدقة.

كما حصل الجهاز على هيكل أنيق محمي من الرطوبة والغبار، مغطى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165/77.3/9.6) ملم، ووزنه 230غ.

وجهزته آسوس بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، وتتعامل مع تقنيات +HDR10.

ويمكن للجهاز التعامل مع شبكات 5G ومعاينة البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G ، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

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كما جهزته آسوس بمعالج رسوميات Adreno 660، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 3dnews

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