وكالة الأدوية البريطانية: هناك أدلة على حدوث جلطات لقاح "أسترازينيكا" أكثر لدى النساء

قالت وكالة تنظيم الأدوية وخدمات الرعاية الصحية في بريطانيا إن بعض الأدلة تشير إلى أن الجلطات غير الشائعة المرتبطة بلقاح "أسترازينيكا"، تحدث أكثر لدى النساء.

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وأشارت الوكالة إلى أن فارق احتمالات حدوث ذلك محدود.

وكان مسؤولون بريطانيون قد قالوا من قبل إن احتمالات حدوث الجلطات مرتبط بالسن بينما لم يتم إثبات وجود علاقة لذلك بالجنس مشيرين إلى أن النساء تلقين اللقاح أكثر من الرجال.

وذكرت الوكالة في تقريرها الأسبوعي عن الجلطات: "توجد الآن بعض الأدلة عن أن معدل حدوث ذلك أعلى لدى الإناث مقارنة بالذكور على الرغم من أن ذلك ليس ملحوظا لدى كل الفئات العمرية ويبقى الفارق محدودا".

وأشارت الوكالة إلى أن "التوصية تظل أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره لدى الغالبية العظمى من متلقيه".

المصدر: رويترز