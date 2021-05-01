 
مباشر

هواتف بكاميرات دوّارة ستعلن عنها آسوس قريبا

العالم الرقمي و Social media

هواتف بكاميرات دوّارة ستعلن عنها آسوس قريبا
youtube/ TechTheLead
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qazx

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة آسوس تستعد للكشف عن هواتف ZenFone 8 المتطورة قريبا.

وتبعا لبيانات موقع Geekbench فإن آسوس ستطرح نموذجين على الأقل من هذه الهواتف، نموذج عادي سيحمل اسم ZenFone 8، وآخر أكثر تطورا سيطرح تحت اسم ZenFone 8 Pro التجاري.

وأشار الموقع إلى أن هذه الهواتف مجهزة بمعالجات Qualcomm Snapdragon 888 الحديثة، وأثناء اختبارات نواة واحدة من أنويتها سجلت 1124 وفقا لمعايير Geekbench، أما عند تشغيل أنويتها جميعا فسجلت 3669 نقطة.

ومن المفترض أن تكشف آسوس عن هذه الهواتف في 12 مايو العام الجاري، وتطرحها بذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 16 غيغابايت، وشاشات OLED بمقاس 6.67 بوصة معدل ترددها 120 هيرتزا.

والأبرز من كل ما سبق هو أن الكاميرا الأساسية لهذه الهواتف ستضم 3 عدسات بقدرات تصوير ممتازة، مثبتة على محور دوار يجعلها تدور بزاوية 180 درجة ليتم استخدامها ككاميرا لالتقاط صور السيلفي عالية الدقة.

إقرأ المزيد
Vivo تعلن عن هاتف متطوّر بميزات فريدة
Vivo تعلن عن هاتف متطوّر بميزات فريدة

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى احتمال إطلاق نسخة مصغرة من هذه الهواتف مجهزة بشاشة بمقاس 5.92 بوصة، وكاميرا خلفية دقة عدستها الأساسية 64 ميغابيكسل، وفيها مستشعرات بصرية من نوع Sony IMX686 أو Sony IMX663.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا