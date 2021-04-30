مايكروسوفت تختبر خدمات Xbox في الحواسب وهواتف آيفون

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت مؤخرا باختبار خدمات Xbox Cloud Gaming بصورة تجريبية على الحواسب وفي هواتف شركة آبل.

وأشارت الشركة إلى أنها واعتبارا من 20 أبريل الجاري أتاحت خدمات Microsoft Xbox Cloud Gaming بصورة تجريبة للاختبار عند مستخدمي الحواسب المحمولة والعادية والأجهزة العاملة بأنظمة iOS، ما سيوفر لأصحاب الحواسب وأصحاب أجهزة iPhone و iPad المشتركين بخدمات Xbox Game Pass Ultimate إمكانية الوصول إلى خدمات الألعاب عبر المتصفحات الموجودة في أجهزتهم.

ويمكن لأصحاب الأجهزة المذكورة الاستفادة من الخدمة الآنفة عبر موقع www.xbox.com/play، ومن خلال عدة متصفحات مثل Edge و Chrome و Safari، وعبر هذه الخدمة التجريبية يمكنهم التمتع باكثر من 100 لعبة فيديو مختلفة.

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وتبعا للملومات المتوفرة فإن مايكروسوفت وخلال الفترة التجريبية لاختبار هذه الخدمة سترسل دعوات للعديد من مستخدمي ألعابها في 22 دولة، وتخطط لتجعل خدمات Xbox Game Pass Ultimate متاحة للمستخدمين في عدد أكبر من البلدان قريبا.

وقالت، كاثرين جلوكستين، مديرة خدمة xCloud في مايكروسوفت: " الإصدار التجريبي المحدود هو وقت الاختبار والتعلم، ونرسل المزيد من الدعوات بشكل مستمر للاعبين في جميع البلدان الـ 22 المدعومة بخدمات ألعابنا، ونواصل تحسين التجربة ونضيف دعمها لمزيد من الأجهزة".

المصدر: 4pda