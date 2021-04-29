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Acer تدخل مجالات جديدة في عالم تصنيع مكونات الحواسب

العالم الرقمي و Social media

Acer تدخل مجالات جديدة في عالم تصنيع مكونات الحواسب
Reuters PC/FL
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أعلنت Acer عن نيتها تطوير مكونات جديدة للحواسب تشمل ذواكر الوصول العشوائي وأقراص التخزين الداخلية.

وأشارت الشركة في تدوينة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن المنتجات الجديدة ستطورها بالتعاون مع شركة Biwin الصينية، وستشمل ذواكر وصول عشوائي وأقراص تخزين NVMe و SATAو NVMe  و M.2 PCIe، وستطرح هذه المنتجات في عدد واسع من البلدان منها: الولايات المتحدة وألمانيا والصين وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا.

Acer تدخل مجالات جديدة في عالم تصنيع مكونات الحواسب
3dnews

ومن المفترض أن يثمر التعاون بين الشركتين عن إطلاق أقراص SATA SSD بمقاس 2.5 إنش، تصل سعاتها إلى 1.92 تيرابايت، وسرعة التحميل فيها تصل إلى 560 غيغابايت في الثانية.

Acer تدخل مجالات جديدة في عالم تصنيع مكونات الحواسب
3dnews

كما يتوقع أن تطلق الشركتان أقراص RE100 و M.2 SATA SSD بمقاسات مشابهة للأولى، تصل سعاتها الداخلية إلى 4 تيرابايت، وسرعة قراءة البيانات فيها 560 غيغابايت/ثا وسرعة كتابة بياناتها 520 غيغابايت/ثا.

Acer تدخل مجالات جديدة في عالم تصنيع مكونات الحواسب
3dnews
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وتشمل الخطط إنتاج أقراص تخزين من نوع FA100 بسعات 2 تيرابايت، وتصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 3300 ميغابايت/ثا، فضلا عن إنتاج ذواكر وصول عشوائي لمختلف أنواع الحواسب بسعات تتراوح ما بين 4 و32 غيغابايت، وترددات تصل إلى 3600 ميغاهيرتز.

المصدر: ixbit

 

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