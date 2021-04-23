Garmin تعود لمنافسة آبل وسامسونغ بساعات ذكية متطورة

كشفت Garmin عن نماذجها الأحدث من ساعات Venu التي صممت لتنافس أحدث ساعات آبل وسامسونغ الجديدة.

وستطرح الشركة نموذجين من الساعات هما Garmin Venu 2 و Venu 2S، سيأتي الأول بهيكل بقطر دائري 45 ملم، مجهز بشاشة AMOLED بمقاس 1.3 بوصة دقة عرضها (360/360) بيكسل، بينما سيأتي النموذج الثاني بهيكل 40 ملم فيه شاشة بمقاس 1.1 بوصة، وسيكون هيكلاهما محميين من الماء والغبار، وشاشتاهما محميتين من الصدمات والخدوش بزجاج Corning Gorilla 3.

وستتميز الساعات الجديدة بمستشعرات قادرة على قياس معدلات نوم المستخدم معتمدة على تقنيات Firstbeat Analytics، إضافة إلى مستشعرات قادرة على قياس معدلات ضربات القلب ومعدلات النشاط البدني ومؤشرات كتلة الجسم.

كما تحوي برمجيات التطبيق الخاص بهذه الساعات أدوات لتقديم النصائح للمستخدم للحفاظ على لياقته البدنية بما يتناسب مع عمره ومؤشراته الطبية والجسدية.

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وزودت هذه الساعات بشرائح NFC للدفع الإلكتروني، وتطبيقات لتشغيل الموسيقى، وتطبيقات لاستلام الرسائل والإشعارات القادمة للهواتف المقترنة بها، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وتأتي ساعة Venu 2 ببطارية تكفيها لتعمل 11 يوما بالشحنة الواحدة، أما نموذج Venu 2S فحصل على بطارية تكفيه ليعمل 10 أيام بعد شحنها بالكامل.

المصدر: 3dnews