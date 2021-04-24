 
مباشر

سامسونغ تستعد لإطلاق أفضل حواسبها المحمولة

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تستعد لإطلاق أفضل حواسبها المحمولة
youtube/How To Guys
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8si

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن سامسونغ تستعد لإطلاق جيل جديد من الحواسب، سيكون الأفضل من الناحية التقنية من بين كمبيوتراتها المحمولة.

وتبعا للمدون الشهير Evan Blass فإن سامسونغ ستطلق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري حاسبين جديدين هما Galaxy Book Pro وGalaxy Book Pro 360.

وسيأتي الجهاز الأول على هيئة حاسب محمول عادي، بينما سيأتي الآخر على هيئة جهاز محمول "2 في 1"، أي سيستعمل كحاسب محمول وكحاسب لوحي بنفس الوقت.

وسيتميز الحاسبان بأداء سريع بفضل معالجات Intel Core i5 и Core i7 من الجيل الحادي عشر، ومعالجات رسوميات متطورة، وأنظمة Windows 10 الحديثة.

ومن المفترض ان يحصل Galaxy Book Pro 360 على شاشة OLED بمقاس 13.3 بوصة يمكن طيها بزاوية 360 درجة، ويمكن الكتابة والرسم عليها عبر قلم ذكي، كما سيوفر هذا الجهاز دعما للاتصال بشبكات Wi-Fi وشبكات 5G الخلوية.

إقرأ المزيد
هاتف 5G بسعر مقبول من سامسونغ سيرى النور قريبا
هاتف 5G بسعر مقبول من سامسونغ سيرى النور قريبا

أما النموذج الأول فيتوقع أن يحصل على شاشة OLED بمقاس 15 بوصة، وعلى دعم لشبكات Wi-Fi وLTE، وعلى هيكل نحيف وخفيف الوزن مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك.

المصدر: ixbit

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا