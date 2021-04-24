سامسونغ تستعد لإطلاق أفضل حواسبها المحمولة

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن سامسونغ تستعد لإطلاق جيل جديد من الحواسب، سيكون الأفضل من الناحية التقنية من بين كمبيوتراتها المحمولة.

وتبعا للمدون الشهير Evan Blass فإن سامسونغ ستطلق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري حاسبين جديدين هما Galaxy Book Pro وGalaxy Book Pro 360.

Check out Samsung's next Windows laptops, the Galaxy Book Pro and Pro 360 (with S21 Ultra-inspired wallpaper, it would seem): https://t.co/T0dJHA65CE — Evan Blass (@evleaks) March 20, 2021

وسيأتي الجهاز الأول على هيئة حاسب محمول عادي، بينما سيأتي الآخر على هيئة جهاز محمول "2 في 1"، أي سيستعمل كحاسب محمول وكحاسب لوحي بنفس الوقت.

وسيتميز الحاسبان بأداء سريع بفضل معالجات Intel Core i5 и Core i7 من الجيل الحادي عشر، ومعالجات رسوميات متطورة، وأنظمة Windows 10 الحديثة.

ومن المفترض ان يحصل Galaxy Book Pro 360 على شاشة OLED بمقاس 13.3 بوصة يمكن طيها بزاوية 360 درجة، ويمكن الكتابة والرسم عليها عبر قلم ذكي، كما سيوفر هذا الجهاز دعما للاتصال بشبكات Wi-Fi وشبكات 5G الخلوية.

Check out these Galaxy Book Pro animations: https://t.co/cn304V7Tr0pic.twitter.com/fSoBzusfhw — Evan Blass (@evleaks) April 21, 2021

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أما النموذج الأول فيتوقع أن يحصل على شاشة OLED بمقاس 15 بوصة، وعلى دعم لشبكات Wi-Fi وLTE، وعلى هيكل نحيف وخفيف الوزن مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك.

المصدر: ixbit