مؤتمر آبل التقني يكشف عن جيل جديد من الأجهزة المميزة

أعلنت آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير عن مجموعة واسعة من الإلكترونيات المميّزة التي ضمّت حواسب وأجهزة ذكية محمولة.

ومن أبرز ما كشفت عنه الشركة خلال المؤتمر كان الجيل الجديد من أجهزة Apple TV المزودة بمعالجات A12 Bionic التي تمنحها أداء سريعا وإمكانيات كبيرة في التعامل مع الفيديوهات والبيانات الصورية والصوتية.

كما يمكن لهذه الأجهزة تبعا لآبل عرض الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، فضلا عن تزويدها بتقنيات Dolby Vision التي تمنح الصور والفيديوهات واقعية أكبر أثناء العرض.

وحصلت Apple TV 4K على أجهزة تحكم Siri Remote المطورة التي تضم قرص توجيه دائري يعمل باللمس، ويضم هذا الجهاز أزرارا لإطفاء وتشغيل التلفاز وكتم الصوت فيه.

والجهاز المميز الآخر الذي كشفت عنه آبل خلال المؤتمر كان أداة AirTag المميزة التي تستخدم لتتبع الأشياء، والتي تشبه ميدالية صغيرة يمكن تثبيتها بالهاتف أو حقيبة اليد أو أي غرض آخر لتحديد مكانه في حال فقدانه.

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وحصل هيكل هذه القطعة الإلكترونية المميزة على حماية من الماء والغبار وفق معايير IP67، كما يمكن تحديد موقعها الجغرافي عبر تطبيق Find My الذي يمكن تحميله في الهواتف أو الحواسب، فضلا عن أنها حصلت على تشفير مميز يسمح لمالكها فقط بالحصول على بياناتها.

المصدر: 4pda