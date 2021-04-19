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أشهر الهواتف الذكية المطروحة في الأسواق حاليا

العالم الرقمي و Social media

أشهر الهواتف الذكية المطروحة في الأسواق حاليا
youtube/ The Tech Chap
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نشر موقع gsmarena المتخصص بشؤون التقنيات الحديثة تصنيفا جديدا للهواتف الذكية التي بدأت تشهد اهتماما وشعبية واسعة في الربع الثاني من العام الجاري.

ويتصدر التصنيف الذي وضعه الموقع مؤخرا هاتف Mi 11 Ultra من Xiaomi الذي حصل على شاشة AMOLED  6.81  بوصة أبعادها "بدقة عرض  (3200/1440) بكسل، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888 أحد أفضل معالجات الهواتف حاليا، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت، إضافة إلى كاميرا أساسية بدقة (50+48+4) ميغابيكسل.

وحل في المراكز الأولى من التصنيف أيضا هاتف Redmi Note 10 Pro المجهز بمعالجات  Snapdragon 732G، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وذواكر وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، تلاه هاتف Galaxy Quantum 2 الذي أطلق مؤخرا وتميز بدرجات حماية عالية للبيانات.

وفي المرتبة الرابعة من تصنيف الموقع حل هاتف Redmi Note 10 بنسخته العادية، وتلاه هاتفا The Xperia 1 III و Xperia 5 III اللذان أعلنت عنهما سوني مؤخرا ليكونا من أبرز أجهزتها الذكية لهذا العام.

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كما ضمت القائمة هاتف Poco F3 الذي يتمتع بأداء مميز وقدرات تصوير جيدة وسعر منافس، وهاتفين جديدين من سامسونغ هما Galaxy A72 و Galaxy A52 5G.

المصدر: gsmarena

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