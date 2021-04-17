هاتف 5G جديد يتحدى بمواصفاته أفضل الهواتف الحديثة

أعلنت شركة ZTE عن هاتفها الأحدث Axon 30 Pro 5G الذي صمم ليكون من بين أفضل الهواتف القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20:9"، وترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

أما هيكل الجهاز فأتى مقاوما للماء والغبار بأبعاد (163.6/75.3/7.9) ملم، وزنه 186 غراما.

ويتميز Axon 30 Pro 5G بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+64+5+2) ميغابيكسل، تعمل مع تقنيات HDR10 وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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ويضمن أداءه الممتاز وسرعة تعامله مع البيانات معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.

كما زودته ZTE بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات MyOS 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 55 واطا.

المصدر: 4pda