NVIDIA تخطط لتغيير عالم الحواسب بمعالجات متطورة

أعلنت عملاقة صناعة الشرائح الإلكترونية NVIDIA عن نيتها تطوير جيل جديد من المعالجات سينقل الحواسب إلى عالم أكثر تطورا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تخطط لتطوير معالجات جديدة تدعى Grace، تعتمد على معايير شركة Arm، لتكون منافسا قويا لمعالجات إنتل و AMD.

وسيخصص هذا النوع من المعالجات تبعا لـ NVIDIA للحواسب الفائقة الأداء التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتستخدم في البحوث المتقدمة المتعلقة بالعديد من المجالات مثل علوم الفيزياء والرياضيات والفلك والكيمياء والأبحاث الاقتصادية، والأهم من كل ذلك هو أنها ستعتمد حاسبا بقدرات فائقة سيطوره مركز الحوسبة الوطني السويسري.

وفي مقابلة أجراها على أعقاب مؤتمر NVIDIA's GPU Technology التقني الأخير قال الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، جنسن هوانغ: "يسعدنا أن نعلن أن المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة سيبني حاسبوبا بقدرات فائقة يعتمد على شرائح Grace التي ستطورها شركتنا، ومدعوما بالجيل القادم من معالجات الرسوميات التي سنطرحها مستقبلا".

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وتشتهر شركة NVIDIA الأمريكية بأنها من أفضل الشركات التي تطور الشرائح الإلكترونية ومعالجات الرسوميات العالية الأداء التي تعطي الحواسب والأجهزة الإلكترونية قدرات ممتازة في معالجة الصور والفيديوهات والرسوميات، لتحويل هذه الأجهزة إلى أدوات مناسبة لمحبي الألعاب الإلكترونية والمصممين والذين يعملون في مجالات تصوير الفيديوهات الرقمية.

المصدر: 4pd