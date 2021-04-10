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تسريبات تكشف عن تصاميم هواتف هواوي القادمة

العالم الرقمي و Social media

تسريبات تكشف عن تصاميم هواتف هواوي القادمة
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انتشرت على بعص صفحات ومواقع الإنترنت مؤخرا صورا يعتقد أنها لأحد نماذج هواتف P50 التي ستطرح قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات  فإن هواوي من المفترض أن تكشف في يونيو القادم عن ثلاثة نماذج من أجهزة P50، ومن المفترض أن تحصل جميع هذه الهواتف على كاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة.

وتظهر الصور المسربة أن الهاتف الجديد حصل على شاشة منحنية الحواف شبيهة بتلك الموجودة في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة، أما الكاميرا الأساسية فلم تأت في إطار بيضوي كما أشيع سابقا، بل وضعت عدساتها الأربع في إطار دائري يشبه ذلك الموجود في هواتف P30 التي طرحتها هواوي سابقا.

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ومن المفترض أن تطرح هواوي 3 نماذج على الأقل من هذه الهواتف العام الجاري هي: P50 و P50 pro ، و P50 pro plus، وسيحصل الجهاز الثاني على الأغلب على معالج Kirin 9000، وشاشة OLED بمقاس 6.9 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، إضافة لذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، أما الأخير فقد يتميز عنه بذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وكاميرا أساسية تصل دقة عدستها الرئيسية إلى 108 ميغابيكسل.

المصدر: ixbit

 

 

 

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