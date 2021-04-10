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Lenovo تكشف رسميا عن هاتف بقدرات جبارة وكاميرا منبثقة

العالم الرقمي و Social media

Lenovo تكشف رسميا عن هاتف بقدرات جبارة وكاميرا منبثقة
youtube/SuperSaf
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أزاحت شركة Lenovo الستار عن هاتفها الأقوى Legion Phone Duel 2 الذي طورته ليكون من بين أفضل هواتف الألعاب وأكثرها تميزا لهذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة  OLED  بمقاس 6.92 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا.

ويتميز هذا الجهاز بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 44 ميغابيكسل، مثبتة على محور متحرك مخفي داخل الهيكل، ويخرج هذا المحور من على جانب الشاشة بشكل فريد عند حمل الهاتف بشكل أفقي، ما يساعد المستخدم على استعمال الكاميرا والتحكم بالألعاب بصورة أفضل.

كما حصل على معالج Snapdragon 888 5G المتطور، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، يمكنانه من العمل بسلاسة مع شبكات 5G، وذواكر تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت.

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وزودته Lenovo بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (64+16) ميغابيكسل، ومنفذين لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، و4 مايكروفونات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنقية الصوت وعزل الضوضاء الخارجية، إضافة إلى مروحة صغيرة على الهيكل تساعد في تبريد المعالج والمكونات الداخلية أثناء الاستخدام المطول مع ألعاب الفيديو.

المصدر: ixbit

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