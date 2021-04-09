استطلاع رأي: نصف الروس يوافقون على استخدام العملة الرقمية

يوافق نصف المواطنين الروس على استخدام الروبل الرقمي، أما 20% منهم فيرفضون استخدامه.

اتضح ذلك نتيجة استطلاع الرأي الذي أجراه مركز دراسة التكنولوجيات المالية في مجمع "سكولكوفو" للتكنولوجيات العالية.

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وقال المركز إن 14% من المشاركين في استطلاع الرأي سيستخدمون الروبل الرقمي بالتأكيد. أما 36% منهم فقالوا إنهم لا يستبعدون استخدامه. فيما يتعلق بـ38% من المشاركين في استطلاع الرأي فوقفوا موقفا سلبيا من الروبل الرقمي، مع العلم أن 22% منهم رفضوا إطلاقا استخدامه.

ويرى مدير المركز، إيغور كريفوشيين، أن الموقف الإيجابي للروس من الروبل الرقمي يمكن إيضاحه بانهم قد اعتادوا على تطبيق مبتكرات.

يذكر أن التصنيفات الدولية الكثيرة أكدت صدارة روسيا في مجال توغل المبتكرات المالية إلى حياة الروس. أما حصتهم في استخدام المبتكرات المالية (بدءا من الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وانتهاء بالمدفوعات غير التلامسية) فبلغت 70 – 80% حسب أنواع المبتكرات.

وقال إن الوسطاء الماليين غالبا ما يقترحون على المواطنين حلولا مالية سريعة وفعالة، ما أدى إلى اهتمام غالبية السكان باستخدام الروبل الرقمي.

المصدر: تاس