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Watch 3 القادمة من هواوي ستتحدى ساعات آبل وسامسونغ

العالم الرقمي و Social media

Watch 3 القادمة من هواوي ستتحدى ساعات آبل وسامسونغ
youtube/Rozetked
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تتحضر شركة هواوي لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة التي ستحصل على مواصفات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية لهذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هواوي ستكشف عن ساعة Watch 3 المنتظرة في مايو المقبل، وستحصل هذه الساعة على هيكل متين مقاوم للماء والغبار محمي بإطار معدني مقاوم للصدمات والصدأ.

ومن المفترض أن تعتمد الساعة على نظام تشغيل HarmonyOS بواجهات استخدام جديدة كليا، وأن تزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستسهل على المستخدم التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن أنها ستحصل على بطارية تكفيها لتعمل لأكثر من 8 أيام بالشحنة الواحدة.

والأبرز من كل ما سبق هو أن الساعة ستحصل على شريحة eSIM كما في ساعات Watch 2 Pro، أي أنها ستوفر إمكانية الاتصال عبر الشبكات الخلوية، فضلا عن أنها ستزود بمايكروفونات لإجراء المكالمات، ومكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى.

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ويمكن لمستخدم هذه الساعات الاعتماد على ساعته لإرسال الرسائل الصوتية أو تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإرساله لجهات الاتصال، فضلا عن أن ساعته ستكون مجهزة بحساسات خاصة لقياس معدلات نبض القلب وقياس معدلات النشاط البدني اليومي.

المصدر: 3dnews

 

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