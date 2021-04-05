 
مباشر

غوغل ستطلق هواتف مزوّدة بمعالجات من تصنيعها

العالم الرقمي و Social media

غوغل ستطلق هواتف مزوّدة بمعالجات من تصنيعها
youtube/Android Central
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q47b

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تسعى لإطلاق جيل جديد من الهواتف المزودة بمعالجات من تطويرها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل تطور شرائح إلكترونية كريستالية من نوع GS101، من المفترض أن تطرح في هواتف Pixel 6 التي قد تظهر العام الجاري، وهذه الشرائح من شأنها أن تحسن ميزات الأمان المرتبطة برقاقات Titan M التي تزود بها Pixel.

وتشير المعلومات المستمدة من بعض الوثائق الداخلية  لشركة لغوغل إلى أن الشرائح الجديدة قد تكون ثمرة تعاون مشترك ما بين الشركة وسامسونغ، الأمر الذي لا يستغربه الخبراء كون الأخيرة كانت قد صرحت العام الفائت بأنها ستساعد غوغل في تطوير معالجات وشرائح إلكترونية خاصة بهواتفها.

إقرأ المزيد
TCL تتحضّر للإعلان عن مجموعة جديدة من الهواتف المتطوّرة
TCL تتحضّر للإعلان عن مجموعة جديدة من الهواتف المتطوّرة

وكانت بعض صفحات الإنترنت قد أشارت منذ مدة إلى ان غوغل تستعد لإطلاق جيل جديد من هواتف Pixel الذكية، سيكون من بينها هاتف قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وسيكون نسخة معدلة عن أجهزة Pixеl 4a 5G، كما ستحصل بعض هذه الأجهزة على مستشعرات خاصة قادرة على تتبع ايماءات يد المستخدم عن بعد للتحكم ببعض الميزات والتطبيقات كما في بعض أجهزة سامسونغ الذكية.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا