غوغل ستطلق هواتف مزوّدة بمعالجات من تصنيعها

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تسعى لإطلاق جيل جديد من الهواتف المزودة بمعالجات من تطويرها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل تطور شرائح إلكترونية كريستالية من نوع GS101، من المفترض أن تطرح في هواتف Pixel 6 التي قد تظهر العام الجاري، وهذه الشرائح من شأنها أن تحسن ميزات الأمان المرتبطة برقاقات Titan M التي تزود بها Pixel.

Pixel 6 may use Google-made chip instead of Qualcomm processor https://t.co/rvn3uxNTjC — XDA (@xdadevelopers) April 2, 2021

وتشير المعلومات المستمدة من بعض الوثائق الداخلية لشركة لغوغل إلى أن الشرائح الجديدة قد تكون ثمرة تعاون مشترك ما بين الشركة وسامسونغ، الأمر الذي لا يستغربه الخبراء كون الأخيرة كانت قد صرحت العام الفائت بأنها ستساعد غوغل في تطوير معالجات وشرائح إلكترونية خاصة بهواتفها.

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وكانت بعض صفحات الإنترنت قد أشارت منذ مدة إلى ان غوغل تستعد لإطلاق جيل جديد من هواتف Pixel الذكية، سيكون من بينها هاتف قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وسيكون نسخة معدلة عن أجهزة Pixеl 4a 5G، كما ستحصل بعض هذه الأجهزة على مستشعرات خاصة قادرة على تتبع ايماءات يد المستخدم عن بعد للتحكم ببعض الميزات والتطبيقات كما في بعض أجهزة سامسونغ الذكية.

المصدر: 4pda