معالج MediaTek الجديد يظهر نتائج ممتازة أثناء الاختبارات

كشفت شركة MediaTek مؤخرا عن مجموعة جديدة من معالجات الهواتف المتطورة، والتي كان أبرزها Dimеnsity 1200.

وتبعا للمطورين في MediaTek فإن المعالج المذكور طور ليكون منافسا قويا لمعالجات كوالكوم في الهواتف ذات الأداء الممتاز والأسعار المنافسة، والمعيارية التي بني عليها ستساعده على معاينة أكبر قدر من البيانات في وقت واحد واستهلاك أقل قدر من الطاقة، فضلا عن أنه سيزيد من قدرات كاميرات الهواتف على معاينة اللقطات لتوثيق صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في منصة AnTuTu الشهير لاختبار أداء الأجهزة الذكية تحققوا من أداء Dimеnsity 1200 مع هاتف Realme GT Neo الذي سيطرح في الأسواق بشكل رسمي قريبا.

وحصل معالج MediaTek أثناء الاختبارات على 711 664 نقطة، أي أقل بقليل من معالج Snаpdragon 87 الحديث من كوالكوم، والذي سجل 719 585، لكن أداء معالج الرسوميات المدمج معه كان أعلى مقارنة بقدرات معالج الرسوميات في الأخير، وكذلك حرارته أثناء الاستعمال المكثف كانت أقل، إذ لم تتجاوز الـ 30 درجة مئوية مقارنة بمعالج كوالكوم الذي سجل حرارة وصلت إلى 34.2 درجة مئوية.

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وتجدر الإشارة إلى أن MediaTek كانت قد استعرضت منذ مدة أيضا معالج Helio M80 الذي طورته للهواتف والأجهزة الذكية التي ستعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، ووصلت سرعة تحميل البيانات فيه ما بين 3.76 و7.67 غيغابايت/ثا.

المصدر: 3dnews