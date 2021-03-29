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السفينة التي جنحت في قناة السويس ألهمت مايكروسوفت لإطلاق لعبة إلكترونية جديدة!

العالم الرقمي و Social media

السفينة التي جنحت في قناة السويس ألهمت مايكروسوفت لإطلاق لعبة إلكترونية جديدة!
youtube/Donut_ Enforcement
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ألهمت أصداء أخبار السفينة التي جنحت في قناة السويس مؤخرا االمبرمجين في Microsoft Flight Simulator لتطوير لعبة ثلاثية الأبعاد تحاكي أحداث قصتها.

وتظهر في الفيديوهات التي انتشرت للعبة الجديدة مقاطع افتراضية ثلاثية الأبعاد تحاكي التحليق فوق قناة السويس وتبين من قمرة الطائرة سفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في عرض القناة.

ويقول قبطان الطائرة للركاب في مقطع الفيديو للعبة "هذا هو الممر المائي الذي تعبره معظم سفن التجارة والبضائع العالمية، يبدو أن هناك مشكلة كبيرة "، ويشير للركاب نحو السفينة العالقة معلنا عن جولة جوية حول السفينة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن اللعبة المذكورة بنيت على أساس صور استمدت من تطبيق خرائط Bing Maps في الفترة التي جنحت فيها السفينة في القناة.

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وتجدر الإشارة إلى أن Microsoft Flight Simulator التابعة لمايكروسوفت لديها خبرة كبيرة في تطوير ألعاب إلكترونية تحاكي رحلات افتراضة من قمرات الطائرات، وتمكن المستخدم من التعرف على العديد من مناطق العالم.

المصدر: وكالات

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