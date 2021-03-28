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منافس جديد ورخيص الثمن لهواتف سامسونغ من موتورولا

العالم الرقمي و Social media

منافس جديد ورخيص الثمن لهواتف سامسونغ من موتورولا
youtube/Techno Anoop
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أعلنت موتورولا عن هاتف ذكي جديد بمواصفات تجعل منه أبرز منافس لهواتف 5G الحديثة من سامسونغ.

ويأتي هاتف G50 الجديد بهيكل من المعدن والزجاج والبلاستيك، أبعاده (164.9/74.9/9) ملم، وزنه 192 غ، مجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 619.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 230 يورو تقريبا جهز بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة(64+48+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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كما زودته موتورولا بنظام Android 11، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 15 واطا.

المصدر: 3dnews

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