معالجات AMD الحديثة تحصل على ميّزات أمان متطورة!

أعلنت AMD عملاقة صناعة الإلكترونيات عن جيلها الجديد من المعالجات التي ستنافس من خلاله معالجات إنتل الحديثة.

وتبعا للخبراء في AMD فإن الجيل الأحدث من معالجات Ryzen Pro 5000 سيوفر حماية كبيرة لبيانات الحواسب والمستخدمين من خلال تقنيات Shadow Stack التي صممت لتوفر تشفيرا قويا ضد الهجمات الإلكترونية بالبرمجيات الخبيثة.

كما يفترض أن تمنح هذه المعالجات قدرات كبيرة للحواسب في التعامل بسرعة مع البيانات كون أنويتها تعمل معا بترددات تصل إلى 4.4 غيغاهيرتز مع أنظمة التسريع.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن معيارة Zen 3 التي بنيت على أساسها هذه المعالجات تبعا لـ AMD تؤمن استهلاكا قليلا للطاقة في الحواسب ما سيمكّن الشركات من تصنيع حواسب ببطاريات أصغر حجما وأخف وزنا.

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ومن أبرز المعالجات في المجموعة الجديدة يأتي Ryzen 7 Pro 5850U ثماني النوى، Ryzen 5 Pro 5650U الذي حصل على 6 أنوية و12 خيط توجيه للبيانات، و Ryzen 3 Pro 5450 الذي جاء بأربع أنوية.

ومن المفترض أن تظهر هذه المعالجات في عدد كبير من حواسب Elitebooks و ThinkBooks و ThinkPads و ProBooks ، إضافة إلى حواسب HP و Lenovo القادمة.

المصدر: 4pda